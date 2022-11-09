Одесский музей западного и восточного искусства приглашает на разговор о Матиссе

Одесский музей западного и восточного искусства продолжает работу лектория о творчестве великих художников.

13 ноября искусствовед Ирина Тимохова проведёт лекцию, посвящённую жизни и творчеству великого французского художника ХХ века Анри Матисса – кавалеру ордена Почётного легиона, первого из модернистов, получившего Международную премию института Карнеги.

История его жизни удивит каждого.

Художника интересовала праздничная сторона жизни, да и само название его работ говорит об этом: «Роскошь, покой и наслаждение», «Радость жизни», «Танец» и «Музыка». Он умел обретать радость в пейзажах южных городов, в море и небе, деревьях и цветах, узорах ковров и тканей, в красавицах-одалисках.

Более талантливый из всех колористов нашего времени, он вобрал в себя всю роскошь Востока и Византии. Краски в его картинах поют и будоражат чувства. Именно за его невероятное чувство цвета, умение облечь сюжет своих картин в смелое сочетание цветов и формы, Анри Матисс считается одним из самых влиятельных художников ХХ века.

«Матисс всегда был единственным и неповторимым», — сказал о творчестве своего приятеля Пабло Пикассо.

Приходите к 15:00.

Стоимость билета 100 гривен. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный.

Адрес музея: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod