Историю о 12 стульях поведает Одесский театр музкомедии

Спектакль «Двенадцать стульев» предлагает любителям театра Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного.

Остап Бендер с Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым ищут фамильные драгоценности, которые покойная тёща Воробьянинова спрятала в одном из стульев столового гарнитура. Параллельно с ними поисками сокровищ занимается священник Фёдор, которому эта страшная тайна была открыта на исповеди.

История двух аферистов, которые пустились на поиски бриллиантов мадам Петуховой, и по сей день пользуется бешеным успехом у читателей и зрителей. Имя Остапа Бендера, великого комбинатора, стало нарицательным, а сам роман разошёлся на цитаты и выдержал сотни успешных переизданий и сценических воплощений.

Вас ждут яркая актёрская игра, остроумные ходы, режиссёрские находки, прекрасная музыка и …. захватывающий сюжет. Блеск!

А вдруг именно вы сидите на том же стуле?!

Цена билетов от 50 до 300 грн. Их можно купить здесь.

В октябре спектакли состоятся 10, 11 и 23 октября. Приходите к 18:30.

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