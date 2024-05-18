Группа ADAM выступит в Одессе

Международный культурный центр UNION в Одессе открывает сезон концертов в Italian Garden вместе с любимой группой ADAM.

Самые страстные чувства и романтика наполнят вас 25 мая в летнем дворике UNION. Вы получите невероятное удовольствие от красивого концерта. Вас ждет непревзойдённая эстетика итальянского дворика с уютными фонариками и зелёным садом.

Приходите отдохнуть в неповторимой атмосфере красоты, чувственности и любви!

На концерте ADAM вы услышите и споёте вместе такие любимые песни, как «Таку, як є», «Танцюй, мила», «Дещо інше», «Я не пʼяна, я щаслива» и, конечно, невероятно популярный трек «Танцюй зі мною повільно» — песню, которая просто разорвала Tik-Tok, Youtube и Instagram, став саундтреком любви для миллионов.

ADAM — популярная киевская неосоул-группа, основанная в 2014 году саундпродюсером Мишей Клименко и его женой Сашей Норовой. Невероятная Саша и творческий Михаил подарят свои чувства и музыку вместе с профессиональными музыкантами из группы ADAM Максимом Козаченко и Андреем Гриценко.

Концерты ADAM – качественная музыка, чувственные тексты и яркие образы.

Приходите к 19 часам.

Стоимость билетов от 600 гривен. Их можно купить здесь.

Для бронирования доступны столы. Каждый стол рассчитан на 4-х гостей. Стоимость 5000 грн (включено 4 бокала просеко). Детали и бронирование: +380482 39-39-39, вт-вс | 13:00–21:00.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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