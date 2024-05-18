Одесские яхтсмены завоевали медали на этапе Кубка Европы в Швейцарии

Одесские яхтсмены завоевали медали на этапе Кубка Европы по парусному спорту, который проходил в швейцарском Нёвшателе.

Об этом сообщает Отделение НОК Украины в Одесской области.

Отмечается, что победителем в классе «ILCA 7» стал 20-летний Оскар Мадонич (областная ДЮСШ по парусному спорту, тренер – Павел Донцов), а 16-летняя Алина Шаповалова (КДЮСШ №13, тренеры – Дамир Накрст, Анатолий Шаповалов, Алексей Каплунов) завоевала серебро в классе «ILCA 6».

Этот этап Кубка Европы прошёл в рамках чемпионата Швейцарии.

Одесса News информировала, что ведущие яхтсмены Одесской области Алина Шаповалова и Оскар Мадонич завершили отбор на Олимпийские игры, не набрав необходимого количества баллов для получения олимпийской лицензии.

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