Одесская спортсменка стала чемпионкой мира по парусному спорту

С 1 по 9 июля в г. Дивнов (Республика Польша) прошёл чемпионат мира среди взрослых и юниоров в классе «ILCA 6» по парусному спорту.

Как отмечается на официальном сайте «Одесса» горсовета, в соревнованиях приняло участие более ста яхтсменов из 26 стран.

«В составе национальной сборной команды Украины на чемпионате выступила воспитанница Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 г. Одессы Алина Шаповалова. В соревнованиях среди юниоров одесситка показала лучший результат по сумме всех гонок и завоевала золотую медаль», — говорится в сообщении.

Подготовил спортсменку тренер Алексей Каплунов.

Как сообщала Одесса News, одесситка Элина Свитолина (WTA, 76) вышла в 1/4 финала теннисного турнира Wimbledon.

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