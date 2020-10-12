Что, кроме возложения цветов, будет делать в Одессе во вторник Президент Польши

Президент Республики Польша Анджей Дуда, который вчера начал свой официальный трёхдневный визит в Украину, прилетает 13 октября в Одессу.

Как передаёт Одесса News со ссылкой на официальный сайт Президента Польши, «третий день визита — вторник — будет посвящён экономическим вопросам. — Эта часть визита пройдёт в Киеве и Одессе, — сказал глава кабинета Президента Польши Кшиштоф Щерский. В присутствии Анджея Дуды будут подписаны два экономических соглашения».

Как сообщает польский чиновник, одним из соглашений будет договор, который откроет возможность польским компаниям участвовать в приватизации энергетического и газового секторов Украины. Второй будет касаться сотрудничества между портами Одессы и Гданьска.

«Речь идёт об автомобильном транзите, а также о железных дорогах и портах; мы хотим связать всё это вместе. Это также элемент стратегии президента Дуды по построению единства инфраструктуры вдоль оси Север-Юг в нашей части Европы. Инициатива трёх морей помогает создать эту согласованность», — сказал Щерский.

По мнению Главы кабинета польского президента, «Украина как страна за пределами ЕС не может полноценно участвовать в Инициативе трёх морей, потому что она ограничена странами-членами. Поэтому посредством двусторонних соглашений мы добавляем этот украинский элемент в более широкую концепцию сотрудничества в нашем регионе».

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Игоря Жовквы, Анджей Дуда посетит в Одессе бизнес-форум, посвящённый развитию портовой инфраструктуры Одессы.

В Одессе Дуда вместе со своей супругой — Агатой Корнхаузер-Дудой — также возложит цветы к мемориальной доске в память об экс-президенте Польши Лехе Качиньском в 10-ю годовщину его гибели в авиакатастрофе под Смоленском.

Как сообщала Одесса News, 13 октября Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Республики Польша Анджей Дуда прилетят в Одессу.