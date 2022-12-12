Зеленский поговорил с Байденом по телефону: о чём беседовали президенты

12 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провёл разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, лидерство в консолидации международных усилий по противодействию российской агрессии.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого на саммите G20 Президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну. Президент Украины наметил видение украинской стороны относительно дальнейшей работы в этом важном направлении и выступил с инициативой созыва Глобального саммита мира.

«Был рад почувствовать в разговоре, что наша формула мира воспринимается положительно. И это добавляет оптимизма. Чем быстрее будут реализованы пункты формулы, тем сильнее будут гарантии безопасности Украины и всех в Европе», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский выразил благодарность за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине. Она не только способствует достижению успеха на поле боя, но и поддерживает стабильность украинской экономики.

Глава государства проинформировал о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% украинской энергетической инфраструктуры. В этом контексте Президент отметил помощь, оказываемую Соединёнными Штатами для восстановления энергосистемы Украины. Владимир Зеленский выразил надежду на углубление сотрудничества в этой сфере.

Президент Зеленский также отметил важность формирования эффективной противовоздушной обороны, призвав Джозефа Байдена сделать всё возможное, чтобы оградить мирное население Украины и её критическую инфраструктуру. Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине началась зима.

Владимир Зеленский поблагодарил лидера США за подтверждение готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется, а также за чёткую и последовательную приверженность Соединённых Штатов принципам суверенитета и территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах.

12 декабря сам Президент Зеленский кратко сообщил о переговорах с Байденом в Telegrаm.

Как сообщала Одесса News, в Соединённых Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

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