Воины-пехотинцы защищают Украину и в День своего профессионального праздника

12 декабря, День сухопутных войск ВС Украины, воины-пехотинцы встречают в бою.

Последние сутки особо жестокие фронтовые действия происходили на Бахмутском направлении, — свидетельствует оперативная сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 12 декабря.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр встретилась с воинами-пехотинцами, мужественно обороняющими Бахмутское направление, вручив мужественным защитникам заслуженные награды.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник за прошедшие сутки совершил обстрелы позиций Сил обороны из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии в районах 24-х населённых пунктов.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времевки Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, 1 район сосредоточения артиллерии и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Как сообщала Одесса News, воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады захватили у оккупантов БМП-1АМ «Басурманин» и вскоре применят её против противника.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Минобороны Украины

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