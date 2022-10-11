11 октября из портов Большой Одессы по зерновому коридору вышли 7 судов

11 октября в рамках реализации «Зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Южный» и «Черноморск» вышли 7 судов.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

«На борту 177,5 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них балкер SEA PEARL J, который доставит 30 тысяч тонн пшеницы в Тунис. Также от причалов Одесского и Южного портов вышли суда LUCKY TRADER и ERDEK соответственно. Из порта Черноморска вышли балкеры HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 7 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 316 судов с продовольствием.

«Украина остаётся для мира гарантом продовольственной безопасности стран Азии, Европы и Африки», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Стамбуле 22 июля по предложению Организации Объединённых Наций Украина, Турция, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Россия подписали инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Соглашение рассчитано на 120 дней.

В рамках инициативы первое судно, загруженное украинским зерном, было отправлено 1 августа.

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