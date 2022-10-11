Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2022 года стала француженка

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2022 года стала французская писательница Анни Эрно «за мужество и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждённость и коллективные ограничения личной памяти».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу премии в Тwittter.

Как говорится в сообщении, Анни Эрно родилась в 1940 году во Франции. Её среда была бедной, но амбициозной, с родителями, которые перешли от пролетарского выживания к буржуазной жизни.

В своих произведениях Эрно последовательно и с разных точек зрения рассматривает жизнь, отмеченную сильными отличиями относительно пола, языка и класса. Посвящённые её сельскому происхождению, произведения появились как проект, пытавшийся выйти за пределы художественной литературы в узком смысле. Несмотря на свой классический самобытный стиль, Эрно заявляет, что она, скорее, «этнолог», чем писатель.

Эрно дебютировала в литературе в 1974 году книгой «Пустые шкафы», в которой она начала исследовать своё нормандское происхождение, однако настоящим прорывом стала её четвёртая литературная работа – «Место». Всего на 100 страницах книги она создала бесстрастный портрет своего отца и всей социальной среды, которая фундаментально сформировала его. Через несколько лет, в 1987-м, Эрно дала своим читателям ещё более короткий портрет, теперь уже своей матери, в произведении «Женщина».

Шедевром творчества Анни Эрно считается книга 2000 года «Событие», которая является сдержанным рассказом о незаконном аборте от имени 23-летней рассказчицы.

Как сообщала Одесса News, Нобелевский Комитет объявил лауреатов премии в области медицины, мира, физики, химии.

Нобелевская премия — одна из самых престижных международных премий, ежегодно присуждаемых за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или значительный вклад в культуру или развитие общества. Сумма премии меняется в зависимости от дохода Фонда Нобеля. В прошлом году она составляла 10 млн шведских крон (около $900000).

Церемония вручения Нобелевской премии состоится в мэрии Стокгольма (Швеция) 10 декабря – в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

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