25-29 сентября в Одессе пройдёт V Международный литературный фестиваль.

В фестивале примут участие более 30 авторов из 7 стран, среди которых всемирно известные писатели: Максим Биллер, Терезия Мора и Дурс Грюнбайн из Германии, Генри Марш из Британии, Юрий Слезкин из США, Франц Голлер из Швейцарии и Андрей Курков из Украины.

Также в программе фестиваля примут участие авторы из Одессы Борис Херсонский, Алексей Недемлинский и Юлия Верба.

В ходе фестиваля пройдут литературные дискуссии между писателями из разных стран и встречи с читателями.

Локации фестиваля:

— Дом учёных, Сабанеев мост, 4;

— Одесский театр кукол, ул. Пастера, 15;

— Терминал, 42, ул. Ришельевская, 33;

— Театральное пространство ТЭО, Военный спуск, 18;

— Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова (Образовательно-культурный информационный центр научной библиотеки), Французский бульвар, 24/26;

— Одесский литературный музей, ул. Ланжероновская, 2.

Торжественное открытие литературного фестиваля состоится 25 сентября в 18 часов.