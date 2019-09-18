В Одессе собрали первый трёхсекционный Odissey max

Одесские мастера трамвайных мастерских КП «Одесгорэлектротранс» завершили сборку первого в Одессе трёхсекционного трамвая Odissey max.

Как сообщает официальный сайт города, на сборку вагона ушло 42 дня от момента поставки всех составляющих. За основу взят односекционный трамвай Odissey, разработанный и запатентованный КП «Одесгорэлектротранс» в 2018 году.

Как отметил директор КП «Одесгорэлектротранс», на сегодняшний день Odissey max – самый длинный трамвайный вагон в Украине. Его длина — 30,8 метра, общая пассажировместимость — 280 человек, сидячих мест — 62.

Секции вагона соединены т.н. гармошкой, что делает трамвай достаточно маневренным и проходимым на всех участках и разворотных кольцах городских трамвайных маршрутов.

Средняя секция традиционно выполнена с низким полом, с откидной конструкцией для заезда колясок. В салоне предусмотрены места для лиц с инвалидностью.

17 сентября мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с рабочим коллективом «Одесгорэлектротранса», где осмотрел новинку предприятия.

«Мы по праву должны гордиться нашим одесским предприятием и его коллективом. За такой короткий промежуток времени, с 2016 года, нам удалось существенно переломить ситуацию. И сегодня 60% от общего пассажиропотока приходится на долю электротранспорта», — отметил мэр.

Отмечается, что трамвай планируется выпустить на маршрут №26 «Старосенная площадь – 11 ст. Люстдорфской дороги» во второй половине октября.

Городской голова также проинформировал, что сегодня ведётся работа над получением европейского кредита для приобретения 20-ти новых многосекционных трамваев, а также обновлением трамвайного полотна на пос. Котовского.

Также в рамках проекта трамвайного сообщения «Север-Юг» проводится обновление наиболее изношенных участков трамвайного пути. Уже отремонтированы разворотное кольцо на Тираспольской площади и на Старосенной площади, ведутся работы по ул. Софиевской и спуске Маринеско. После завершения работ и запуска по этим улицам трамвайного сообщения будут начаты работы по обновлению трамвайного полотна и реконструкции дорожного покрытия в Новощепном ряду.

Фото: «Одесса»