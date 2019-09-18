Вятровича наконец-то уволили из Украинского института нацпамяти

18 сентября Кабинет министров уволил руководителя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который занимал эту должность с марта 2014 года.
Об этом сам Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.
«Я завершил каденцию на посту председателя Украинского института национальной памяти. Это были насыщенные пять с половиной лет… Работа стала ежедневным продолжением Майдана для воплощения его ценностей», — отметил он.
Я завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті. Це були наповнені п’ять з половиною років. «Якщо ущерть наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій» — давав мені приклад Сверстюк. Робота стала щоденним продовженням Майдану задля втілення його цінностей. Можу сказати, що більшість амбітних цілей, які ставив перед собою, досягнув. -Україна вільна від тоталітарної символіки-Архіви КГБ відкриті-Справедливість щодо учасників визвольного руху відновлено: їх визнано борцями за незалежність -Реабілітація жертв репресій за оновленим законом розпочалася-Проведено масштабну працю з популяризації української історії та розвінчування міфів про наше минуле. Певен, робота Інституту має тривати. Мають втілитися започатковані інституційні проекти: створення Музею Революції гідності та Архіву національної пам‘яті. Слід продовжувати роботу з популяризації історії — це знання, які роблять нас не лише розумнішими, але й сильнішими. Я отримав запевнення від Прем‘єр-міністра Oleksiy Honcharuk що, незважаючи на зміну керівника, Інститут збереже статус органу влади та інструменту політики національної пам‘яті, будуть продовжені формат та напрямки роботи. Дякую усім, хто був поруч протягом п‘яти років. Ми зробили багато. Як сказав перший з реабілітованих за новим законом багатолітній політв’язень Іван Мирон: «Україна стає Україною».ПС. Зустрінемося вже післязавтра у Львові на Форум Видавців. В п’ятницю 20 вересня говоритиму про історію в інформаційній війні Росії проти України. Запрошую о 19-й годині до читальної зали бібліотеки Драгоманова.
Gepostet von Volodymyr Viatrovych am Mittwoch, 18. September 2019
Вятрович сказал, что большинство амбициозных целей, которые ставил перед собой, достиг: «Украина свободна от тоталитарной символики; архивы КГБ открыты, справедливость в отношении участников освободительного движения восстановлена: они признаны борцами за независимость, реабилитация жертв репрессий по обновлённому закону началась; проведена масштабная работа по популяризации украинской истории и развенчанию мифов о нашем прошлом».
При этом Вятрович выразил уверенность, что работа Института нацпамяти должна продолжаться. «Должны воплотиться начатые институциональные проекты: создание Музея Революции достоинства и Архива национальной памяти. Следует продолжать работу по популяризации истории — это знания, которые делают нас не только умнее, но и сильнее», — отметил он.
Вятрович добавил, что получил заверения от премьер-министра Алексея Гончарука что, несмотря на смену руководителя, Институт сохранит статус органа власти и инструмента политики национальной памяти, будут продолжены формат и направления работы.
Одесса News сообщала, что в марте 2019 года Вятрович объявил завершение декоммунизации страны и переход к её деколонизации — целому ряду мероприятий по «избавлению от имперского наследия», наиболее сильные тенденции которого, по его мнению, проявляются в южных областях Украины. Историю Одессы, по Вятровичу, не следует отсчитывать от указа русской императрицы Екатерины II о её основании, так как город имеет более давнюю историю.
Как и в случае с декоммунизацией, бывший глава Института нацпамяти считает, что должны быть уничтожены памятники представителям «руководства враждебных государств», а также переименованы топонимические объекты, названные в их честь.