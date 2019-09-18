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  4. Две одесские теннисистки заявлены в октябре на Кубок Кремля

Две одесские теннисистки заявлены в октябре на Кубок Кремля

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Первая и вторая “ракетки” Украины, одесситки Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены на турнир WTA серии Premier в Москве (Россия), который пройдёт 14-20 октября.

Об этом сообщает БТУ.

На следующей неделе Свитолина, Ястремская и украинская теннисистка Леся Цуренко сыграют на турнире WTA Premier 5 в Ухане, после чего выступят на турнире Premier Mandatory в Пекине. Одесская теннисистка Екатерина КозловаКозлова эти соревнования начнёт с квалификации.

На второй неделе октября (7-13 октября) Даяна Ястремская заявлена на турнире WTA International в Тяньцзине, Екатерина Козлова — в Линце.

На этой же неделе Козлова выступит в Люксембурге.

Как сообщала Одесса News, лучшая украинская теннисистка из Одессы Элина Свитолина победила во вторник словенку Далилу Якупович в первом раунде турнира WTA в китайском городе Гуанчжоу с призовым фондом 500 тысяч долларов.

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