Lotus, Hyundai и Micro Mobility Systems показали новые модели авто

Всемирно известные фирмы по производству автомобилей Lotus, Hyundai и Micro Mobility Systems показали свои новинки.

В частности, швейцарская компания Micro Mobility Systems показала миниэлектрокар Microlino.

Как сообщает портал Motor1, выпуск Microlino начнётся весной 2020 года. Его цена составляет 12 000 евро. К настоящему времени собрано уже около 8000 предзаказов, в основном, из Германии и Швейцарии.

Отмечается, что мощность миниавтомобиля составляет около 15 л.с., что можно сравнить со скутерами и электросамокатами, и это позволяет ему набирать городские 50 км/ч за 5 секунд и разгоняться до 90 км/ч.

Запас хода двухместного электрокара с 300-литровым багажником составляет 125 км, но за доплату в 2500 евро радиус действия можно увеличить до 200 км.

Hyundai Motor Company представила свой первый автомобиль с солнечной крышей — Sonata Hybrid.

«Прошлой осенью компания Hyundai раскрыла планы оборудовать свои автомобили солнечными панелями. Теперь её первый автомобиль, оборудованный солнечной крышей, готов. Новый Sonata Hybrid теперь доступен в Корее, и скоро должен появиться в Северной Америке», — говорится в сообщении.

О планах Hyundai по продаже гибридного автомобиля в Европе пока не сообщается.

Hyundai надеется, что подобная технология может помочь повысить эффективность использования топлива и сократить выбросы CO2. Солнечные панели будут заряжать от 30 до 60 процентов батареи в день. С шестью часами ежедневной зарядки теоретически это может увеличить дальность поездки водителей на дополнительные 1300 км в год.

Как сообщает издание, это не является большим улучшением, но оно показывает, что солнечные крыши имеют потенциал для повышения эффективности гибридов и электромобилей.

А британский автопроизводитель Lotus представил собственный электрокар Evija, оснащённый четырьмя двигателями мощностью 1972 лошадиных сил.



Электрокар Evija сможет конкурировать с самыми быстрыми автомобилями в мире, когда его производство начнётся в 2020 году», — говорится в сообщении. Его стоимость стартует с 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что электрокар будет оснащён четырьма двигателями с общей мощностью 1972 конных силы.

Его максимальная скорость составит 322 км в час. Сам автомобиль сможет набрать скорость 100 км в час всего за три секунды. В компании рассчитывают, что Evija сможет без зарядки преодолевать расстояние 402 км.

Как отметили в Lotus, электрокар можно будет зарядить от 0 до 80% всего за 18 минут на зарядных станциях с мощностью 350 кВт.