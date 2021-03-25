В Украине изменили правила выдачи номерных знаков на авто

Министерство внутренних дел издало приказ, согласно которому каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Об этом информирует пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

«Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года №166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам», — говорится в сообщении.

Как разъясняют в ведомстве, основным внедряемым нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

«То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Такое нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении.

«В конечном итоге, нововведение приведёт к экономии бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, с октября 2020 года сервисные центры МВД Одесской области начали выдачу зелёных номерных знаков для электротранспорта.

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