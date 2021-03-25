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В Украине изменили правила выдачи номерных знаков на авто

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Министерство внутренних дел издало приказ, согласно которому каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.

Об этом информирует пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

«Министерством внутренних дел Украины принят приказ от 2 марта 2021 года №166, который вступает в силу с момента опубликования. Он устанавливает единые образцы государственных номерных знаков транспортных средств и требования к ним. В частности, определены правила применения, типы и основные размеры государственных номерных знаков, установленные требования к информационному содержанию и техническим характеристикам», — говорится в сообщении.

Как разъясняют в ведомстве, основным внедряемым нововведением является изменение определения административно-территориальной принадлежности транспортного средства, а именно не по месту прописки владельца, как было до сих пор, а по месту осуществления регистрации (перерегистрации) транспортного средства.

«То есть, каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что эти требования не распространяются на номерные знаки, которые граждане оставили на платном хранении в сервисном центре МВД.

Такое нововведение позволит оптимизировать процесс обеспечения сервисных центров МВД номерными знаками, а также избежать лишних материальных затрат на изготовление и логистические расходы на доставку и хранение в сервисных центрах МВД номерных знаков других регионов, пояснили в учреждении.

«В конечном итоге, нововведение приведёт к экономии бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, с октября 2020 года сервисные центры МВД Одесской области начали выдачу зелёных номерных знаков для электротранспорта.

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