Евробляхерам Зеленский отсрочил штрафы ещё на 3 месяца

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов за нарушение порядка ввоза трансплртных средств на таможенную территорию Украины ещё на 90 дней.

Об этом сообщается на портале Верховной Рады.

«20.09.2019. Возвращён с подписью от Президента», — говорится в карточке законопроекта №1030 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины».

Верховная Рада Украины 12 сентября приняла закон, согласно которому штрафы для владельцев нерастаможенных авто будут отсрочены ещё на 90 дней. Законопроект №1030 предлагает увеличить с 270 до 360 дней срок, в течение которого владельцы авто с еврономерами могут растаможить авто без штрафов.

Ранее депутаты уже делали отсрочку на 3 месяца — до 22 августа — на введение штрафов для владельцев авто с еврономерами.

8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла законы, устанавливающие льготный срок (временный) растаможивания автомобилей и ужесточающие ответственность граждан за использование автомобилей с еврономерами. За управление нерастаможенным автомобилем с иностранной регистрацией предусмотрен штраф до 170 тыс. грн.

На совещании по вопросам растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией, которая состоялась 21 августа в Мининфраструктуры, было решено, по предложению Владимира Зеленского, за время отсрочки санкций разработать новый законопроект о порядке растаможивания авто.