Борьба в Одессе против высоток: есть пострадавшие

20 сентября в районе рынка «Южный» в Одессе собрались недовольные строительством высотки на территории местного детского сада, в знак протеста заблокировавшие дорогу.

Ка сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, один из автомобилей — Nissan — под управлением женщины-водителя решил прорваться и совершил наезд на людей. Оба пострадавших были госпитализированы с травмами ног.

Одесские правоохранительные органы квалифицировали события во время состоявшегося 20 сентября перекрытия дороги на ул. Академика Королёва по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.



Уточняется, что пострадали сотрудник полиции, охранявший публичный порядок во время протестной акции, а также одна из её участниц.

Фото: ТАЙМЕР

Напомним, что