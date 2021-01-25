Два выходца из Закавказья напали в Одессе на прохожего

Полицейские оперативно задержали двух иностранцев, которые в центре Одессы совершили разбойное нападение на прохожего.

По данным Нацполиции в Одесской области, пригрозив 31-летнему горожанину ножом, злоумышленники отобрали у него мобильный телефон, две тысячи гривен и скрылись на своём автомобиле.

«Задержали их правоохранители по горячим следам в Малиновском районе города. У мужчин изъяли все вещественные доказательства», — говорится в полицейском сообщении.

«Противоправные действия фигурантов, которыми оказались двое выходцев из Закавказья в возрасте 18-ти и 21-го лет, следователи квалифицировали как разбой по ч.2 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. До избрания меры пресечения правонарушителей поместили в изолятор временного содержания», — сообщил следователь территориального отделения полиции Виталий Гаврищук.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года приговором Раздельнянского районного суда Одесской области житель Молдовы признан виновным и приговорён к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за разбойное нападение и нанесение смертельных побоев.

Фото: Одесское районное управление полиции №1