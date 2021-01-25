На сцене Одесского Русского театра — яркая смеходрама

30 января актёры Одесского Русского театра представят яркую смеходраму — спектакль «Академия смеха».

В основе сюжета одноименная пьеса, автором которой является современный японский драматург Коки Митани. Главный конфликт возникает вокруг новой постановки Драматурга. Его попытки предложить зрителю новое видение творчества Шекспира находят сопротивление директора театра. Руководителю кажется, что веселье и бесшабашность – отнюдь не актуальные мотивы современности.

Чем же закончится битва между Драматургом и Директором? – Приходите и сможете лично повлиять на исход! Ведь зрителю отведена особая роль в происходящем на сцене.

Цена билетов 200 грн. Их можно купить здесь.

Начало в 17:00.