Кому в Одессе 26 января отключат свет

26 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Первомайский: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 29

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

26 янв. 6:00

26 янв. 2-й Восточный переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 7:00

26 янв. 20:00

26 янв. 3-й Майский пер.: 35

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

26 янв. 6:00

26 янв. Академика Заболотного: 44

Вид отключения: срочное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Бугаёвская: 46/2, 46/2Б, 46/7, 46А

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

26 янв. 6:00

26 янв. Бунина: 1, 3, 4, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Бунина: 16а, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Генерала Доватора: 21-А, 23А, 37, 39, 41, 43, 44, 44-А, 44Б, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Градоначальницкая: 34, 35, 36

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Дюковская: 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Жуковского: 2, 4, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Екатерининская улица: 25, 31/33, 35, 3133

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Лузановская: 2_4, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28, 30

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

26 янв. 6:00

26 янв. Лиманная: 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 20, 21, 22, 24, 26, 26_2

Вид отключения: плановое. Причина: переключение. Статус: зарегистрировано. 0:00

26 янв. 6:00

26 янв. Липовая улица: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Марсельская: 1

Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу. 8:30

26 янв. 17:00

26 янв. Николая Аркаса улица: 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 14, 14/10, 14/3, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 7:00

26 янв. 20:00

26 янв. Могилёвская улица: 1, 1Б, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Мицкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Нескучная улица: 1А, 8, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 41, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 49, 50

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 7:00

26 янв. 20:00

26 янв. Победы: 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Петра Лещенко улица: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 7:00

26 янв. 20:00

26 янв. Подольская улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Северная улица: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 7:00

26 янв. 20:00

26 янв. Песочный: 1, 2, 3, 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Рельефная: 1, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 22, 27

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Самарская улица: 1, 1А, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 15, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 41\2, 43, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 69, 71а, 73, 75

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Скосная (Приморский): 1, 3, 4, 6, 12А, 14, 16, 20, 22, 22Б

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Степовая (Шевченко): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Тепличная: 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв. Умова улица: 54, 114, 116, 120, 122

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

26 янв. 17:00

26 янв.

Как сообщала Одесса News, в январе 2020 года завершён капитальный ремонт системы наружного освещения Крымского бульвара на участке от ул. Марсельской до ул. Ак. Заболотного в Одессе.