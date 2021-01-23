Крымский бульвар в Одессе обрёл новое освещение

Завершён капитальный ремонт системы наружного освещения Крымского бульвара на участке от ул. Марсельской до ул. Ак. Заболотного в Одессе.

Как сообщает официальный сайт города, работы выполнялись с учётом всех современных требований и норм, включая в себя демонтажные работы (вывезено более 14 тонн строительного мусора), обустройство новой траншеи протяжённостью 1 570 метров (глубина траншеи — 70 см с применением подстилки из песка).

Кроме того, была проложена кабельная канализация, выполнена укладка нового питающего кабеля, установлены кабельные перетяжные колодцы, позволяющие при повреждении кабеля выполнять его замену без рытья траншеи. Также обустроен фундамент, отреставрирована и установлена 61 торшерная стойка.

«Устаревшие натриевые лампы заменены на современные светодиодные. По энергопотреблению они практически в два раза экономнее старых, а по качеству освещения — в разы лучше. Сегодня убедились в этом, прогулявшись в вечернее время по бульвару», — рассказал Геннадий Труханов во время проверки выполнения работ.

Отмечается, что по завершению всех работ восстановлена тротуарная плитка на пешеходных дорожках. В дальнейшем планируется установить на данном участке Крымского бульвара подсветку деревьев. В планах муниципалитета также обновить систему наружного освещения во всех районах города.

Как сообщала Одесса News, в Одессе, на Молдаванке, продолжаются работы по капитальному ремонту Алексеевского сквера, территория которого составляет 2,21 га.

Фото: «Одесса»