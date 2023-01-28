Труханов рассказал о реалиях одесской жизни американским советникам и экспертам

27 января мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с делегацией старших советников Конгресса США и американских экспертов под председательством президента Американского совета внешней политики (AFPC), влиятельного республиканского стратега Германа Пирчнера.

Как сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета, во время встречи обсуждались проблемы восстановления Украины после войны и приоритетных отраслей развития страны.

Члены американской делегации обсудили вопросы текущей ситуации в Украине, ущерба, нанесённого Россией Одессе, и необходимой поддержки со стороны Соединённых Штатов.

«Я благодарен за ваше внимание к Украине и Одессе. Знаю, как вам важно услышать о наших проблемах и потребностях из первых уст, поэтому рад быть полезным в этом», — обратился к делегации мэр.

Американские гости отметили, что будут влиять на формирование политики США по отношению к Украине при подготовке бюджета США на 2024 год.

Как сообщала Одесса News, 26 января министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, находившаяся с визитом в Одессе, и сопровождавший её украинский коллега Дмитрий Кулеба провели пресс-конференцию на территории Одесского морского торгового порта.

Фото: «Одесса»

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