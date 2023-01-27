Куда пойти в Одессе на последних январских выходных

В выходные 28-29 января одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

28 января на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета состоится вечер украинской музыки «Красное и Чёрное». Стоимость билетов 150 гривен. Приходите на концерт к 17 часам. Творческая команда Одесской национальной оперы подготовила для вас особую программу, в которой Украина будет звучать карпатскими трембитами и отражаться в эхо крымских гор. Адрес: пер.Чайковского, 1.

28 января на площадке Art hall (Ministerium) состоится концерт группы из Харькова «Жадан и Собаки». Группа поёт о том, что болит и бесит. Квинтэссенция юмора, протестов и остросоциальных тем от группы «Жадан и Собаки». Харьковский драйв, перед которым невозможно устоять! Приходите к 18:30. Стоимость билетов от 490 гривен. Адрес: ул. Гоголя, 12.

28 января на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного оживёт всеми любимая украинская комедия «За двумя зайцами». Увидеть сатирическое представление про любовь и брак по расчёту можно будет в 15 часов. Музыкальная комедия в 2 действиях по одноименной пьесе М. Старицкого. Цена билетов от 50 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

29 января «Одесский Подкидыш» — поистине одесский, весёлый и чуточку печальный спектакль о неунывающих и не перестающих удивлять жителях современной Южной Пальмиры в исполнении актёров театра «Маски». Одинокий 70-тилетний старик, эксцентричный одесский художник, сэр Пинхус, мечтает о внуках. Детей у него нет, а для осуществления мечты, для появления внука, естественно, нужен сын. И предпочтительно — взрослый сын. Друзья из дома малютки выбирают ему на эту роль Аркашу, 50-тилетнего балбеса, освободившегося из колонии и работающего в доме малютки кочегаром. Что произойдёт дальше, узнаете, побывав в Доме клоунов, где размещается Театр «Маски», на спектакле «Одесский подкидыш». Приходите к 18:00. Билеты от 180 гривен. Адрес: ул.Ольгиевская, 23.

29 января присоединяйтесь к тысячам ценителей творчества великого Кобзаря, послушав оперу «Катерина». Именно с оперы «Катерина» началась театральная жизнь работ Тараса Шевченко. Первая постановка принадлежит Марку Кропивницкому. Вашему вниманию – опера Николая Аркаса в музыкальной редакции Глеба Таранова. Особенностью постановки стало то, что Николай Аркас ввёл в неё героя, которого не было у Шевченко, – Андрея, искренне полюбившего Катерину. Такое решение усилило лирическую сторону и подчеркнуло контрастную психологию изображаемых в поэме ситуаций. Начало в 16 часов. Продолжительность 2 часа. Опера исполняется с одним антрактом. Билеты стоимостью 100-650 гривен.

До 8 февраля выпускники Одесского художественного колледжа имени М. Б. Грекова показывают свои дипломные работы в выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины. Около полусотни работ, выполненных в разных техниках, вместил в себя зал галереи. Свои работы представили студенты таких образовательных программ: «Живопись», «Художественное декорирование среды», «Скульптура», «Художественное оформление». Адрес: ул. Торговая, 2.

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю». Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн. Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Культурометр

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