В Египте нашли полностью уцелевший город римской эпохи

В городе Луксор на юге Египта археологи обнаружили древний, полностью уцелевший город римской эпохи.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Egypt Today.

Отмечается, что египетская археологическая миссия обнаружила группу семейных захоронений эпохи Тринадцатой династии Второго промежуточного периода при раскопках на кладбище Дра Абу аль-Нага в западной части Луксора.

Это важное открытие пролило свет на самый важный древнеегипетский город на восточном берегу Луксора, который был продолжением древнего города Фивы.

Во время археологических раскопок миссия также нашла ряд жилых домов, две голубиные башни второго и третьего веков нашей эры, а также ряд мастерских для производства и выплавки металлов, внутри которых было несколько горшков, бутылок для воды, фляг, гончарные подносы, шлифовальные инструменты, а также римские медные и бронзовые монеты.

Во время предыдущих сезонных раскопок миссия нашла амфоры, сёдла, бронзовые монеты и археологические иконы, датируемые разными историческими эпохами.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года учёные из Каирского университета с помощью компьютерной томографии воспроизвели внешность египетского фараона Аменхотепа I, правившего с 1525 по 1504 гг. до нашей эры.

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