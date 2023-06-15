«Зерновым коридором» продолжают идти суда с украинским зерном

За 45-ю неделю работы «зернового коридора» с 5 по 11 июня через морские порты Одесской области было экспортировано 651,0 тыс. т агропромышленной продукции, что на 65% больше отгрузок по этому каналу, чем за предыдущую неделю.

Количество кораблей, загруженных за эту неделю, составляло 13 единиц, что на 6 единиц больше предыдущей недели, — информирует Украинский клуб аграрного бизнеса.

«Эти суда загружены, но они ещё не прошли необходимую инспекцию для продолжения движения к клиентам и ожидают её. Однако следует учесть, что такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних в истории работы «зернового коридора». Кроме того, за прошедшую неделю инспекцию на вход прошло всего 7 судов, что является критически низким показателем», — сообщает УКАБ.

Отмечается, что наибольшие объёмы экспорта в течение 45-й недели работы «зернового коридора» составляли: кукуруза (54% экспорта за этот период); пшеница (38%); подсолнечное масло (7%).

Украинская продукция отправилась в страны Азии (Израиль, Бангладеш, Китай и другие), Африки (Египет, Кения) и Европы (Испания).

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 по 11 июня 2023 годов удалось экспортировать 31,6 млн т продукции АПК нашим иностранным партнёрам, — подчёркивается в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года Киевская городская прокуратура раскрыла и прекратила масштабную схему продажи зерна, которую организовали в Одессе.

Инфографика: УКАБ

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