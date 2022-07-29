29 июля впервые после деблокады портов судно с нашим зерном направится в Сомали

Торговое судно с украинским зерном впервые после деблокады украинских портов может выйти из порта в Одесской области и, вероятно, направится в Сомали.

Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, сообщает «BBC News Україна».

Представитель ООН добавил, что вместе с зерном Украина отправит на экспорт удобрения.

По словам Гриффитса, наблюдатели ООН и Турции будут присутствовать в портах Одесской области и будут контролировать загрузку. В свою очередь, для судов, идущих в украинские порты, инспекции будут проводиться в турецком порту, чтобы убедиться, что на этих судах нет контрабанды и оружия, добавил замглавы ООН.

Как сообщала Одесса News, в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

Несмотря на обстрел Одесского морского торгового порта, Украина готовится к запуску экспорта зерна, планируется начать судоходство, в первую очередь, из порта «Черноморск» в ближайшее время.

В минобороны Турции сообщили, что Совместный координационный центр по мониторингу зерновых коридоров, создание которого предусмотрено достигнутыми в рамках соглашения договорённостями, уже начал работу в Стамбуле.

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна и возобновлении ​​работы в портах Одессы, Черноморска и Южного осуществляется деятельность по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства.

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