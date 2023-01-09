17 млн тонн агропродукции отправили порты Большой Одессы для Африки, Азии и Европы

17 млн тонн агропродукции отправили порты Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы с 1 августа 2022 года.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что только за три последних дня из портов Большой Одессы пять судов экспортировали 158,5 тыс. тонн украинского продовольствия.

«Среди них балкер TRUE HARMONY с 26 тысячами тонн агропродукции для Египта и балкер LEO 1 с 49,5 тысяч тонн пшеницы для Шри-Ланки», — говорится в сообщении.

В Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов (21 – уже с продовольствием на борту, а 77 – идущие под загрузку). Большинство из этих судов стоят в Босфоре ещё с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами.

«Это приводит к уменьшению объёмов украинского продовольствия нуждающимся странам, а также к миллионным убыткам грузовладельцев», — сообщает Министерство.

Всего в 2022 году Украина экспортировала более 50 млн. т зерновых и масличных культур и продуктов их переработки.

По словам первого заместителя министра агарарной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, такой показатель экспорта является хорошим результатом, учитывая, что почти весь год в Украине шла война.

«Украина остаётся одним из главных игроков на аграрном международном рынке, и однозначно состояние производства и перспективы экспорта с/х продукции из Украины влияют на международные цены. Пока они остаются высокими, в том числе из-за продолжения войны, поэтому перспективы к их снижению пока не заметны», — подчеркнул замминистра.

По его мнению, если Украина не сможет полноценно вернуть свои посевные площади и нарастить объём производства довоенного периода, ситуация в ценовой политике в мире к лучшему не изменится.

Как сообщала Одесса News, 9 января грузовое судно MV Glory, которое везло кукурузу из Украины в Китай, село на мель в северной части Суэцкого канала вблизи египетского города Эль-Кантара.

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