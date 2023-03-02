Дунайский регион — единственный стабильный путь для экспорта агропродукции

Дунайский регион в настоящее время является единственным стабильным путём для экспорта агропродукции из Украины.

Это было почёркнуто на заседании экспертов Дунайской Комиссии (ДК) по гидротехнике главой украинской делегации Дмитрием Бариновым, сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры.

«В условиях торможения россиянами инспекций судов в рамках Черноморской зерновой инициативы и угроз одностороннего отказа России от выполнения соглашения, Дунайский регион остаётся единственным стабильным путём для экспорта агропродукции из Украины и, как следствие, важным элементом обеспечения мировой продовольственной безопасности», — сказал Баринов.

Отмечается, что украинская сторона также проинформировала участников заседания о проведении эксплуатационного дноуглубления в портах Дунайского региона с целью восстановления паспортных характеристик. Это предусмотрено Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, обязывающей придунайские государства содержать свои участки в судоходном состоянии для речных и на соответствующих участках для морских судов. Также она обязывает выполнять необходимые работы по обеспечению и улучшению условий судоходства.

Кстати, после открытия канала устьем Быстрое прошло 840 судов, что позволило на 10 млн. тонн увеличить грузооборот. А уже после восстановления паспортных глубин на украинском участке реки Дунай и объявленной осадки 6,5 метра Дунайские порты достигли рекордного значения в 12 судов и 90 тыс. тонн в сутки. Ликвидация естественного заиления и поддержка паспортных глубин устья — это то, что ежегодно происходило до войны и необходимо для дальнейшего развития судоходства в Дунайском регионе.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в морской порт Измаил прибыло судно из Египта, доставившее техническую соль для нужд украинской дорожной отрасли.

Фото: Мининфраструктуры

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