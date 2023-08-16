Почему ночью 16 августа в Одессе звучали сирены воздушной тревоги

Российские террористы дважды за ночь 16 августа атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

По сообщению в Telegram председателя Одесской областной госадминистрации Олега Кипера, «основная цель – портовая и зерновая инфраструктура на юге области».

Отмечается, что «в результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища. Возникшие пожары оперативно ликвидированы сотрудниками ГСЧС».

Благодарен всем, кто сегодня ночью, прислушиваясь к предупреждениям об опасности, спускался в укрытия и находился в безопасных местах. Как видите, это очень важно, потому что погибших и пострадавших, к счастью, нет.

По информации Командования Воздушных Сил ВСУ состоянием на 8 утра 16 августа, враг атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными БпЛА типа «Shahed-136/131». Пуски «шахедов» совершались в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

«Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, ракеты Х-101, которыми оккупанты обстреляли Украину в ночь на 15 августа, были произведены в России в этом году.

Инфографика: ВС ВСУ

Фото: ОК «Юг»

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