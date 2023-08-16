В бою за Украину погиб житель Одесской области Валерий Иванов, светлая ему память

Спустя две недели после гибели солдата Валерия Иванова в его семью в Николаевке Одесской области пришло официальное трагическое известие о том, что воин получил смертельные ранения возле села Ровнополь Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщила в Facebook Сергеевская объединённая тергромада.

Солдату Валерию Иванову было 46 лет. До полномасштабного вторжения он работал в Доме культуры.

23 июня земляки Валерия провели его в последний путь.

Как сообщала Одесса Nеws, 21 июня 2023 года похоронили 43-летнего воина из села Лески Одесской области Дмитрия Зенченко, который погиб 13 июня во время штурма вражеских позиций в районе села Старомайорское Донецкой области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергеевская ОТГ/Facebook.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy