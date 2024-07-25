В ВМС Украины рассказали, как Россия сохраняет присутствие в Чёрном море

Российские захватчики сохраняют присутствие в акватории Чёрного моря благодаря авиации и подлодкам.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал спикер ВМС ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

«Уже традиционно основной вид активности — это авиация, и эта ситуация уже достаточно стабильна и длительна. Также в море мы наблюдаем одну подлодку 136 проекта», — сказал Плетенчук.

По его словам, это стабильная практика перехода к присутствию в Чёрном море именно подводных лодок. Также до этого больше недели не было зафиксировано никаких вражеских единиц.

«Но, конечно, покинуть полностью акваторию Чёрного моря они не могут. Разве что если речь идёт о надводных кораблях», — добавил представитель ВМС ВСУ.

В Черном море по состоянию на 06:00 25 июля находится один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 4 ракет.

Одесса News информировала, что в июле 2024 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял новую Стратегию морской безопасности.

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