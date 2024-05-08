В одесских больницах продолжают лечение 15 человек, раненых во время ракетных атак

В больницах Одессы и области продолжают лечение 15 человек, которые были ранены в результате российских ракетных атак по городу 29, 30 апреля и 1 мая.

Как сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, в тяжёлом состоянии пока пять человек, среди которых 5-летняя девочка, которая была ранена во время вражеской атаки на побережье Одессы 29 апреля.

«Еще десять взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал глава ООГА.

Олег Кипер пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Накануне Пасхальных праздников из Одесской горбольницы № 10 выписаны супруги Анастасия и Руслан — жители Сум, которые находились на отдыхе в Одессе и пострадали от российских обстрелов 29 апреля. У Руслана было зафиксировано тяжёлое ранение ноги. Врачи провели операцию и стабилизировали его состояние. Анастасия в серьёзной медицинской помощи не нуждалась, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Супруги изъявили желание продолжать лечение дома, поэтому совместными усилиями городского совета и Красного Креста мы организовали перевозку в Сумы, где уже их ждут в местной больнице», — рассказал главный врач Одесской больницы №10 Денис Себов.

Одесса News информировала, что российские оккупационные войска днём 4 мая нанесли ракетный удар по Одесскому району. Трое пострадавших.

Видео: «Одесса»

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