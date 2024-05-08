805 дней войны: ВСУ имеют определённые успехи на Лиманском направлении

805-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. Украинским защитникам удалось несколько улучшить тактическое положение Лиманского направления.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в эфире Общественного радио.

По его словам, речь идёт о боевых действиях в районе Серебрянского лесничества.

«Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении мы имеем определённые успехи Сил обороны в районе Серебрянского лесничества, несколько удалось улучшить тактическое положение», – отметил Волошин.

Он также рассказал о текущей ситуации на Часовоярском направлении: там за последние дни у врага не было никаких территориальных достижений.

«Противник всё же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населённые пункты авиацией и артиллерией», – сказал он.

По сообщению ГУР МО, в Часовом Яру ни одного российского солдата нет.

«Подразделение ГУР МО «KRAKEN» уже месяц в числе других защитников стоит на обороне украинского города Часов Яр. Бойцы героически держат оборону, ежедневно уничтожают многочисленного противника, сжигают вражескую бронированную технику и берут пленных. Враг пытается продвигаться по разным направлениям, однако благодаря слаженной работе подразделения ни одного оккупанта в городе пока нет», — говорится в сообщении.

На других направлениях, по сообщению Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 8 мая, ситуация такова:

в Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений

оперативная обстановка остаётся без существенных изменений на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность. Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населённого пункта Польная Харьковской области

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность. Силами обороны не допущено проникновение ДРГ противника в районе населённого пункта Польная Харьковской области на Купянском направлении нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

нашими воинами отражены 16 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 17 атак в районах н.п. Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области.

нашими воинами отражены 17 атак в районах н.п. Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Раздолевка, Ивановское, Новый и Андреевка Донецкой области. на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 27 атак в районах Александрополя, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новосёловки Первой, Уманского, Нетайлово Донецкой области

нашими защитниками отражено 27 атак в районах Александрополя, Новоалександровки, Прогресса, Евгеньевки, Новосёловки Первой, Уманского, Нетайлово Донецкой области на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск

Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался прорвать оборону наших войск в Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области

враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области в Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На главном фото боец 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады

Одесса News информировала, что 6 мая Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где обсуждались основные потребности фронта.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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