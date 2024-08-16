США считают нужным бить дефицитными ракетами ATACMS по Крыму

США не разрешают Украине использовать оружие дальнего действия, предоставленное Пентагоном, по территории России не из-за риска эскалации.

Об этом 15 августа сообщил CNN со ссылкой на источники в американской администрации, пишет издание ГОРДОН.

По словам нескольких официальных лиц, США обладают ограниченным запасом ракет ATACMS, которые могут быть переданы Киеву. И в Вашингтоне считают, что их лучше использовать для нанесения ударов по оккупированному РФ Крыму.

Источники также выразили обеспокоенность тем, что Украина, направив в Курскую область некоторые из наиболее опытных подразделений, могла создать слабые места на линии фронта, чем оккупанты попытаются воспользоваться.

«С военной точки зрения это впечатляет. Но Украина направляет туда довольно опытные войска, и они не могут позволить себе потерять их», – сказал CNN один из американских чиновников о Курской операции ВСУ.

США разрешили Украине бить по приграничным районам РФ боеприпасами GMLRS и артиллерией, но не ракетами ATACMS, сообщали в начале лета в Белом доме.

8 августа The Washington Post писала, что Киев добивается от США разрешения использовать ATACMS в том числе для того, чтобы атаковавшие Курскую область силы смогли удержать захваченную территорию. Неназванный советник президента Украины Владимира Зеленского назвал это «рычагом, необходимым для переговоров с РФ».

Одесса News информировала, что всего с начала операции в Курской области войска Украины продвинулись вглубь территории РФ на 35 км, взяли под контроль 82 населённых пункта на площади 1150 км².

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