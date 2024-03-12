Организаторы «Оскара» вырезали из телеверсии награждение за фильм Чернова

Компания Disney Entertainment не включила награждение украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе» о преступлениях российских оккупантов в первые дни полномасштабной войны в Украине в сокращенную международную телеверсию церемонии «Оскар».

Как объясняет компания 12 марта в ответ на запрос «Украинской службы Голоса Америки», это произошло из-за ограничений по времени, предусмотренных для короткой версии шоу.

По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращённой версии был определён за несколько недель до проведения церемонии. Они подчеркнули, что в сокращённую версию включён сведённый итог всех пропущенных победителей, в том числе и награждение команды «20 дней в Мариуполе».

В компании добавили, что лицензию на показ как полной версии церемонии награждения, так и 90-минутной сокращённой версии шоу в Украине предоставили «Суспільному». Disney Entertainment заявили, что обратились к каналу с запросом о том, в каком виде церемонию транслировали в Украине.

В компании не стали комментировать, почему в 2023 году в сокращённую версию церемонии вручения премии «Оскар» включили награждение фильма в этой же номинации – документальной ленты о российском оппозиционном политике Алексее Навальном.

Как сообщала Одесса News, «20 дней в Мариуполе» – документальная работа украинского режиссёра Мстислава Чернова, военного корреспондента, который в марте 2022 года вместе со своим коллегой Евгением Малолеткой остался в блокадном Мариуполе.

Кинолента рассказывает о событиях в Мариуполе в феврале – марте 2022 года. В частности, туда вошли кадры российских обстрелов и бомбардировки роддома. В украинском прокате фильм стал самым кассовым среди документального кино.

11 марта команда «Суспільного Мовлення» заявила, что в сокращённой международной телеверсии 96-й церемонии вручения премии «Оскар» организаторы вырезали награждение Чернова в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» за эту картину.

Исполнительный продюсер телеканала Лукьян Галкин подчеркнул, что он и его команда были шокированы и глубоко разочарованы, когда не увидели в монтаже международной версии эту номинацию.

96-я церемония вручения премии «Оскар» состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта. Картина Чернова лауреатом премии в номинации «Лучший документальный фильм».

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