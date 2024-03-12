Российские добробаты на танках совершили рейд в Белгородскую и Курскую области 

Российские добровольцы из легиона «Свобода России» и «Сибирский батальон» утром 12 марта пересекли российскую границу и на танках вошли на территории Курской и Белгородской областей.

Добровольцы заявили в Telegram о проведении своей операции на территории страны-оккупанта РФ.

Как заявил 12 марта представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии «24 каналу», легион «Свобода России», Российский добровольческий корпус и «Сибирский батальон» на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку в них входят граждане России.

По его словам, россияне могут действовать у себя на территории так, как пожелают.

«Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России», – заявил Юсов.

Руководитель «Сибирского батальона» Владислав Аммосов

В настоящее время пограничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью находится под контролем сил освобождения. В Тёткино Курской области продолжается стрелковый бой. На границе подмечено несколько вооруженных групп на пикапах, а также на подходе к границе обнаружили танки. Идёт бой.

«Мы идём, чтобы освободить вас от нищеты и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть», – заявили россиянам в легионе «Свобода России».

Одесса News информировала, что в 2023 году «Российский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» несколько раз проникали на территорию РФ и совершали рейды в Белгородскую область, призывали россиян присоединяться к ним для борьбы с действующим путинским режимом. В легионе рассказывали, что хотят создать в Белгородской области демилитаризованную зону, откуда РФ не сможет обстреливать Украину.

«Сибирский батальон», в частности, создал в Украине уроженец Якутска (РФ), экс-офицер ГРУ РФ Владислав Аммосов. В него вошли десятки россиян и представителей этнических меньшинств в России, прибывших через третьи страны, чтобы присоединиться к украинской армии. В него входят якуты и буряты из Восточной Сибири, заявившие, что хотят независимости от России и рассматривают победу Украины в войне как шаг к достижению этой цели.

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