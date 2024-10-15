Атаки РФ на порты Большой Одессы не повлияли на работу морского коридора

Черноморские порты работают в штатном режиме.

Заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко сообщил, что российские атаки на портовую инфраструктуру не повлияли на работу украинского морского коридора.

На подходах к портам Большой Одессы — 85 судов.

«Агрессия врага и обстрелы не повлияли на работу морского коридора. Сейчас порты продолжают работать в штатном режиме, однако мы не можем быть уверены в дальнейших атаках и их последствиях. Мы также фиксируем рост показателей, если сравнивать с прошлым годом», — заявил он.

Ткаченко уточнил, что только за первые 10 дней октября объём экспорта морским коридором достиг 2,1 млн. тонн, из которых 1,5 млн. тонн — зерновые. Для сравнения: за октябрь 2023 года через черноморские порты было экспортировано 1,9 млн тонн, из этого объёма 1,4 млн тонн — зерновые.

Он добавил, что задействованные в работе коридора объекты критической инфраструктуры защищены инженерными сооружениями. Речь идёт о подходных каналах, причалах, трансформаторных подстанциях, зданиях и дизель-генераторных установках.

По рекомендации Генштаба ВСУ, объекты морских портов в Чёрном море снабжены боновыми заграждениями. Кроме того, для защиты объектов энергетической инфраструктуры портов используются габионы и железобетонные блоки.

«Однако даже с этими средствами враг может применить ракеты разного типа, именно для этого нам нужен комплексный подход к обеспечению безопасности людей и инфраструктуры. Защита должна быть усилена средствами противовоздушной обороны при поддержке наших партнёров», — отметил замминистра развития общин и территорий.

Одесса News информировала, что 14 октября 2024 года после атаки Одессы баллистической ракетой повреждения получили гражданские суда “NS Moon” под флагом Белиза и сухогруз под флагом Палау “OPTIMA”. Ровно неделю назад «OPTIMA» уже был повреждён в результате обстрела баллистикой. Тогда пострадали иностранные члены экипажа. В ночь на 6 октября возле одного из причалов в морском порту Южный повреждено гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, загруженное зерном кукурузы для экспорта.

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