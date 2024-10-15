Порошенко увеличил состояние в октябре более чем на 1 млрд грн

Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко в октябре заработал больше 1 млрд грн, и почти 824 млн грн из этой суммы он получил от так называемого слепого траста.

На новую декларацию, которую Порошенко опубликовал 10 октября, обратил внимание портал «Главком».

Политик задекларировал 823,7 млн грн дивидендов от швейцарской компании Sequent Schweiz AG.

«Выплата дивидендов от так называемого слепого траста состоялась впервые в 2024 году. И указанная сумма почти втрое больше прошлогодней. Для сравнения: в 2023 году слепой траст перечислил нардепу 329 млн грн дивидендов, в 2022 году – 905 млн грн, в 2021 году – всего лишь 152,4 млн грн», – отмечает издание.

Также Порошенко указал 213 млн грн доходов в виде суммы погашения облигаций и почти 2 млн – из других источников.

В январе 2016 года Пётр Порошенко передал свою долю в корпорации Roshen в управление слепому трасту компании Rothschild Trust.

Целью перестройки структуры президентской кондитерской корпорации Roshen и создания офшорных компаний была минимизация налогов, а не передача компании в слепой траст, писал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности.

В ноябре 2019 года стало известно, что Порошенко начал переоформлять свой кондитерский бизнес на старшего сына Алексея. По состоянию на 6 ноября того года бенефициаром компании ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК) числится старший сын пятого президента.

Глава Rothschild & Co в Украине и СНГ Джованни Сальветти заявил 14 ноября 2019 года, что его компания больше не управляет активами пятого украинского президента Петра Порошенко.

Одесса News информировала, что в начале февраля 2022 года Путин предложил политическое убежище экс-президенту Порошенко.

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