Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по экономике (известную также как премия Центрального банка Швеции) Дерону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону.

Об этом сообщает Нобелевский комитет, информирует издание ГОРДОН.

Премию им присудили за исследование институций и того, как они влияют на благосостояние.

Экономисты Асемоглу, Джонсон и Робинсон разделят на троих 11 млн крон ($1,1 млн) премии, уточняет Bloomberg.

В релизе на сайте Нобелевского комитета рассказали, что общества со слабым верховенством права и эксплуатирующими население институтами не меняются к лучшему и не развиваются. В этом году лауреаты провели исследование, которое помогло понять, почему так происходит.

Модель этих трёх экономистов объясняет обстоятельства, при которых формируются и изменяются политические институты, содержит три компонента:

первый – конфликт вокруг распределения ресурсов (насчёт того, как их распределяют и кто принимает решение – элиты или народные массы);

второй заключается в том, что народ иногда имеет возможность осуществлять власть, мобилизуясь и угрожая руководящей элите, следовательно, власть в обществе – «что-то большее, чем просто право принимать решения», считают исследователи;

третий – проблема обязательств, которая означает, что единственной альтернативой для элиты является передача полномочий по принятию решений населению.

К примеру в комитете приводят ситуацию с развитием постколониальных стран.

«Когда европейцы колонизировали значительную часть земного шара, институты в этих обществах изменились. Иногда это были серьёзные изменения, но не везде они происходили одинаково. В одних целью была эксплуатация коренного населения и добыча ресурсов в пользу колонизаторов. В других колонизаторы формировали инклюзивные политические и экономические системы для долгосрочной выгоды европейских мигрантов. Лауреаты показали, что одним из объяснений различий в процветании стран являются общественные институты, которые ввели во время колонизации. Инклюзивные институты часто вводили в странах, бедных на момент колонизации, что со временем приводило к общему процветанию населения. Это важная причина того, почему бывшие колонии, которые когда-то были богатыми, сейчас бедны, и наоборот», – рассказали в релизе.

Одесса News информировала, что в октябре 2024 года Нобелевская ассамблея Каролинского института в Швеции назвала имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины — американских учёных Виктора Эмброс и Гэри Равкан, открывших микроРНК – фундаментальный принцип регуляции активности генов; в области физики — американского учёного Джона Хопфилда и его британско-канадского коллегу Джеффри Хинтона за фундаментальные исследования нейросетей; премию по химии получили американский учёный Девид Бейкер и британские исследователи Демис Гассабис и Джон Джапер – за исследование белков; по литературе — писательница из Южной Корем Хан Канг «за её глубокую поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни». Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, объединяющая пострадавших от атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны.

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