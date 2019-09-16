Что госбюджет грядущий нам готовит

Правительство подало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом на брифинге в воскресенье, 15 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Укринформ.

По его словам, это первый проект бюджета, который подаётся в Верховную Раду, чтобы депутаты «могли на него посмотреть».

Как стало известно, доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 грн, в том числе общего фонда — 962,7 млрд грн. Расходы — в сумме 1170 млрд грн.

Как отметили в правительстве, цель долговой политики на следующий год — обеспечить сокращение отношение госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года, при этом дефицит госбюджета в 2020 году должен сократиться до 2,09% ВВП.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга — 145,2 млрд грн, погашение государственного долга — 292, 9 млрд грн.

Как сказал Гончарук, правительство учло в проекте бюджета те пункты, которые дали возможность уменьшить дефицит госбюджета.

«Показатели в этом документе будут такими, какими их прогнозировали по состоянию на весну. Мы ожидаем, что в октябре — между первым и вторым чтением — Министерство экономики спрогнозирует ситуацию на следующий год, и мы, вполне возможно, внесём определённые коррективы в бюджет», — сказал Премьер-министр.

Отмечается, что проект бюджета на 2020 год рассчитан по курсу доллара 28,2 грн, который был утверждён ещё в мае.

«Макропрогноз утвержден в мае. В нем средний курс доллара заложен 28,2 … Это тот курс, на котором строится бюджет», — сказала на брифинге Министр финансов Оксана Маркарова.

В представленном варианте проекта Госбюджета-2020 минимальная зарплата заложена на уровне 4723 гривни — на 550 гривен больше. В правительстве считают, что увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности.

«Наша же главная задача — это экономический рост, в том числе через рост экономической эффективности. А в целом это довольно существенный рост минимальной заработной платы», — отметила Маркарова.

Правительство в проекте бюджета заложило 4,4 млрд грн для поддержки агропромышленного сектора при проведении земельной реформы.

«Мы изменили подход в государственной поддержке агросектора. Вместо того, чтобы дотировать крупные предприятия, мы сфокусируемся на том, чтобы при проведении земельной реформы компенсировать процентную ставку для малых фермеров, чтобы они могли себе позволить иметь доступный ресурс для покупки земельных участков», — отметил Гончарук.

В проект бюджета-2020 общие расходы на здравоохранение предусмотрены на уровне 108 млрд грн, что на 9,8 млрд грн больше, чем в текущем году. Медицинская субвенция заложена в размере 14,6 млрд грн, на реализацию программы медицинских гарантий для первичной, экстренной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи, реимбурсации лекарственных средств предусмотрено 72,1 млрд грн, на централизованное приобретение медикаментов и медицинских изделий — 6,6 млрд грн, на лечение граждан за рубежом — 700 млн грн.

Расходы на развитие культуры и информационную сферу предусмотрены на уровне 8,6 млрд грн, которых на обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире планируется направить 100 млн грн, на развитие общественного вещания — 2 млрд грн, на поддержку кинематографии — 1,3 млрд гривен.

Расходы государственного бюджета-2020 на образование запланированы в сумме 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. В частности, впервые в проекте бюджета предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объёме около 300 млн грн.