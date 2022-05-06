Из-за войны 6 украинских портов не могут принимать суда

Из-за полномасштабной российской агрессии шесть морских портов не могут принимать и отправлять грузы. Дунайские порты работают в обычном режиме и Мининфраструктуры работает над увеличением их мощности.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков.

Он напомнил о закрытии портов Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон из-за их временной оккупации россиянами.

«Что касается портов «Южный», «Николаев», «Ольвия», «Одесса», «Черноморск» и «Белгород-Днестровский». С 24 февраля вход-выход судов из этих портов тоже невозможен. Поэтому эти порты работают исключительно с грузами и флотом, которые на 24 февраля уже были под обработкой», – сказал Васьков.

По его словам, это деятельность на 20% по сравнению с довоенным временем. В обычном режиме работают дунайские порты: Усть-Дунайский, порт «Измаил» и порт «Рени».

«Хочу подчеркнуть, что в мирное время более 75% внешнего товарооборота государства происходило именно через морские пути. Через порты, которые сейчас либо закрыты, либо заблокированы, проходило более 90% от общего товарооборота», — отметил заместитель министра.

«По итогам апреля по сравнению с февралём переработка увеличилась почти в 4 раза. В апреле мы на экспорт и импорт переработали 850 тыс. тонн, из них около 450 тыс. тонн – аграрные грузы. Но по сравнению с мирным временем это до 15% общего товарооборота», — сообщил Васьков.

Он отметил, что мощности дунайских портов могут быть увеличены до 1 млн тонн в месяц. Однако в сумме с экспортом и импортом через границы это позволит обеспечить только 35% товарооборота от наличия грузов, ожидающих отправки.

Васьков также отметил, что река Днепр не может выполнять судоходную функцию к Чёрному морю, потому что последний в каскаде шлюз находится во временно оккупированной Каховке.

По словам заместителя министра, в результате агрессии наиболее повреждена инфраструктура Мариупольского порта, также повреждения получили Бердянский порт, порты «Ольвия», «Черноморск», «Николаев». При этом Мининфраструктуры не может точно оценить повреждения портов, контроль над которыми получили захватчики.

«Но мы уже сегодня понимаем, что речь идёт о десятках миллиардов гривен», — добавил Васьков.

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