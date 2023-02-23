365-е сутки войны: ВСУ реально ограничивают наступательные возможности врага

Начались 365-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 23 февраля, Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

За прошедшие сутки наши защитники отбили около 90 атак противника на этих направлениях, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

«Хочу сегодня отметить бойцов 15 полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину и не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении», — сказал вчера в своём вечернем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

«В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, ежедневно и каждую ночь сдерживающие атаки врага. В том районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко», — отметил Зеленский.

Также Президент сказал, что «за прошедшие сутки есть результат у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые храбро уничтожают врага к югу от Бахмута».

Генштаб ВСУ указывает, что на Купянском и Лиманском направлениях противник провёл безуспешные наступательные действия вблизи населённых пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Фёдоровка.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Как сообщала Одесса News, 21 февраля военная ситуация по всем направлениям соприкосновения войск ВСУ с врагом обсуждалась на очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Anadolu

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