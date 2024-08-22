В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Пятецкий, светлая память

6 августа 2024 года во время боевых действий вблизи посёлка Калиновка Бахмутского района Донецкой области погиб военный из села Жеребково Одесской области Александр Пятецкий.

Об этом сообщили в Ананьевском городской территориальной громаде.

Александр служил в 3-м механизированном взводе 1-й механизированной роты ВСУ.

«Война снова пришла и коснулась каждого ананьевца. Мы успели за эти несколько месяцев забыть эти страшные колонны, медленно проезжающие по городу. Наш покой, наша безмятежность оплачена дорогой ценой — жизнью ещё одного Героя, Александра Пятецкого», — говорится в некрологе.

Сегодня, 22 августа, земля Жеребково примет Героя.

Одесса News сообщала о гибели 16 августа 2024 года в бою с оккупантами штаб-сержанта Николая Гончарука, жителя Подольска Одесской области.

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Фото: Ананьевская гортергромада/Facebook

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