В бою за Украину погиб житель Одесской области Николай Гончарук, светлая ему память

16 августа 2024 года в бою с оккупантами погиб штаб-сержант Николай Гончарук, житель Подольска Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook Подольская городская громада.

Николай Гончарук родился 16 июня 1974 года в городе Котовск Одесской области. Учился в городской школе №6 (сейчас лицей №6), а также в заведении общего среднего образования в городе Балта. По окончании учёбы в Подольском профессиональном лицее» служил в армии. Николай решил связать свою жизнь с военным делом и после учёбы получил звание прапорщика (работал в должности кинолога).

Одесса News сообщала о гибели на фронте 13 августа 2024 года жителя города Килия Одесской области, военного Ивана Кедыка.

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