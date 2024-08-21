21 августа часть жителей Одессы останется без света из-за проведения аварийных работ

В Одесской области 21 августа действуют графики стабилизационных отключений с 16.00 до 24.00.

Такое указание получила ДТЭК «Одесские электросети» от НЭК «Укрэнерго».

Причина – рост дефицита электроэнергии из-за жары.

Графики отключений доступны в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram, а также на сайте.

Часть одесситов 21 августа будет также отключена от энергоснабжения и по причине проведения аварийных работ, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 2-я Пересыпская, 3-34, 3-я Пересыпская, 19 – 27, 4-я Пересыпская, 1 – 28, 5-я Пересыпская, 2 – 35, 7-я Пересыпская, 8 – 50, 9-я Пересыпская, 3 – 14, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103, Жевахова, 4 – 61, Жевахова гора, 22, 30, 81, Карышковского, 2 – 60, Локомотивная, 1, 7 – 9, 15 – 27, Рыночная, 7, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, пер. 1-й Балтский, 1 – 11, пер. 1-й Черноморский, 3 – 44, пер. 2-й Балтский, 1 – 32, пер. 2-й Черноморский, 1 – 34, пер. 3-й Балтский, 1 – 39, пер. 3-й Черноморский, 1 – 34, пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 4-й Черноморский, 1 – 43, пер. 5-й Балтский, 7 – 25, пер. 5-й Черноморский, 1 – 10, пер. 6-й Балтский, 1 – 47, пер. 6-й Черноморский, 1 – 10, пер. 7-й Балтский, 1 – 14, пер. 7-й Черноморский, 1 – 8, пер. 8-й Балтский, 1–11, пер. Черноморский, 1 – 54, пер. 9-й Черноморский, 6-18, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Симоненко, 62, просп. Свободы, 52, Варненская, 12/корп. 2, 3, 14/корп.2, Космонавтов, 23 – 27. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Балковская, 3 – 12, Бородинская, 2-41, Владимира Сосюры, 1, 55 – 82, Леонова, 57, Магистральная, 1 – 62, Нескучная, 52-61, пер. Гагарина, 11а, 18-23. Работы до 19.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

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