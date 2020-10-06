Кому в Одессе 7 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Авиационная: 1, 15 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Бабаджаняна Маршала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Багрицкого: 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Базарная: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 7-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 1-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 3-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 4-й переулок: 2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 5-й переулок: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтский 8-й переулок: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 40а, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 3-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 4-й переулок: 2, 4, 5, 6, 6-3, 8, 9-11, 10, 11, 12, 14 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 5-й переулок: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 7-й переулок: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 9б, 10, 12, 12а, 13 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 8-й переулок: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 6-й переулок: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21-а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балтский 1-й переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Балковская: 117, 117А, 117Б, 119, 121, 123, 125, 131, 133, 133а, 137г 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Большевистский переулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8-1, 10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Весенняя: 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Герцена переулок: 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Герцена: 2, 4А, 5, 9 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Главная: 27А 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Глиняная: 27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Глушко Академика: 13, 13/1, 15, 15А, 15Б 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Деревообделочная: 79 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Добровольского проспект: 75, 75А, 77А, 79А, 81А, 83 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17-3, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 33/1, 33-1, 33-4 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Ефимова: 2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Жевахова гора: 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Жевахова гора: 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11-1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 37-39, 39, 41, 43, 43-1, 45, 45-2, 47, 49, 49-1, 51, 53, 53-2, 53-3, 55, 57, 59, 61, 61а, 67, 81, 92, 94 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Звонкая: 28А 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Испанская (Землячки): 5а 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Ицхака Рабина: 12, 14, 16, 18 8:00

7 окт. 23:00

7 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Канатная: 50, 52, 54, 56 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Карышковского: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, А, 10, 11, 12, 12-14, 13, 14, 14А, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23А, 23Б, 25, 25-27, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 58, 60 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Керченская: 101, 103, 105, 105А, 107, 108, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Королёва Академика: 72 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Королёва Академика: 72 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Королёва Академика: 46, 50, 54, 56 9:00

7 окт. 15:00

7 окт. Авария Косовский переулок: 3, 4, 6, 6А, 7, 8 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Краснова: 5, 7, 7А 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Кузнецова Капитана: 92, 94, 98, 100, 102 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 9-я Линия (посёлок Котовского): 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария 10-я Линия (посёлок Котовского): 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15а, 16, 18 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария 11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария 12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Авария Локомотивная: 1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Локомотивная: 1, 1а, 3, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Люстдорфская дорога: 2Б, 4Б, 4В 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Малая Арнаутская: 90, 92, 94 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Малиновского Маршала: 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 46А, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76-78, 77, 77-1, 77-5, 77в, 77Д, 77Е, 77К, 78, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 109, 109-1, 109-2, 109а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Мельницкая: 3 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Михайловская: 21, 23, 31, 33, 35, 46, 46А 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Моторный 2-й переулок: 1, 1/1, 2, 2Б, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Моторный 3-й переулок: 1, 2, 2/1, 2В, 3, 3/2, 4, 4/2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Моторная: 1 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Осипова улица: 18, 20, 22, 24, 26 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Отечественная: 33 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Парашютный переулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3/1, 3А, 3в, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 8Б 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Педагогическая: 25, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 25/12, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21, 25/22, 25/23, 25/24, 25/25, 25/26, 25/27, 25/28, 25/29, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/37, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 25/62 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 2-я улица: 32, 34 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 6-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 7-я улица: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 7-я улица: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14-1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 3-я улица: 5, 7, 11, 13, 13а, 15, 19, 21, 23, 25, 27 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 8-я улица: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 6-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12-2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 2-я улица: 32, 34 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Пересыпская 5-я улица: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Перовской Софьи: 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Пишенина Фёдора: 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23/1, 23А, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Поездная: 5, 5А, 6 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00

7 окт. 19:00

7 окт. Заплан. Разумовская: 59, 61 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Рекордный переулок: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/1 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Рыночная: 7 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Рыночная: 7 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Салтыкова-Щедрина: 4, 6 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Серогодского: 2 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Скворцова: 15, 18, 18/2, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Складская: 2, 2/4 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Слободская: 27, 29, 33 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Средняя: 52, 62, 64, 66 8:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Тимошенко Александра: 37, 39, 41, 42 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Успенская: 101 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Успенский переулок: 3/5, 4, 9 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Училищная: 2, 4, 6, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Фигнер Веры: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Филатова Академика: 21, 23, 23Б, 31, 33, 33А, 35 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 171 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Черноморский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 9-й переулок: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 8-й переулок: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 13-й переулок: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 10-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 5-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 4-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 7-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 15:00

7 окт. 18:00

7 окт. Заплан. Черноморский 13-й переулок: 1, 2, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 121 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 10-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 9-й переулок: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 8-й переулок: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25-1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32а, 33, 34 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 2-й переулок: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32-2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 5-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19/10, 19-10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 4-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-А, 33, 35, 39, 41, 41-А, 43 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Черноморский 7-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, а, б 8:00

7 окт. 12:00

7 окт. Заплан. Чернышевского: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00

7 окт. 20:00

7 окт. Заплан. Шота Руставели: 23А, 23б, 35, 37, 39, 41, 41В, 43, 45, 45/2, 45/3, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 53/1 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан. Январский переулок: 3А, 5 9:00

7 окт. 17:00

7 окт. Заплан.