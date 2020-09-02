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  3. Кому в Одессе 3 сентября отключат свет

Кому в Одессе 3 сентября отключат свет

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3 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Адмиральский проспект:  35/2, 35/3 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Амбулаторный переулок:  6Б 10:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Авария
Аэропорт Центральный:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Базарная:  19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Воронежская:  16 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Выездная:  2, 2/2, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52 9:00
3 сентября		 20:00
3 сентября		 Заплан.
Гайдара:  24, 30, 32, 34, 38, 42/44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Гастелло:  54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Генерала Петрова:  16, 18а, 22а, 22Б, 26, 28, 30, 37/43, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 59А, 61 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Гранатная:  28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  2 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 1-й переулок:  1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Деревообделочный 4-й переулок:  2, 4, 6Б 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Деревообделочная:  1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 79, 80, 82, 84, 86 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Джутовый переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Добровольского проспект:  95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 123, 125, 127, 129 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Дубовая:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Жолио-Кюри:  22, 24, 60, 62, 64 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Заболотного Академика:  1, 3, 7, 11, 13А, 15, 19, 21, 23, 25 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Зелёный проспект:  25, 27, 29, 31 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Испанская (Землячки):  5а 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Ицхака Рабина:  22, 25 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Канатная:  45, 50, 52, 54, 56 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Кипарисный 1-й переулок :  2, 4 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Кипарисный 3-й переулок :  1, 2, 3, 4 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Княжеская:  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 34, 36, 38, 40 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Конная:  11, 13, 18, 22 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Конструкторский переулок:  1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Краснова:  2, 4 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Курская:  153, 161, 161-1, 165, 167, 167б 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Левитана:  30, 32, 36, 38, 40, 42 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
33-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 1-я Линия:  7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 27/15, 27/35, 29в 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 3-я Линия:  6/1, 11, 12, 13, 14, 15 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Люстдорфская дорога 2-я Линия:  10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Ляпунова переулок:  3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Малиновского Маршала:  49, 51, 53, 53/1, 551 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Москвина переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Осипова улица:  18, 20, 22, 24, 26 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Отечественная:  33 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Парковая:  75д, 75Е, 77, 77а, 79, 81 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Партизанская:  6 9:00
3 сентября		 20:00
3 сентября		 Заплан.
Пастера:  22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Пастера:  34 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Пестеля переулок:  5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Пестеля:  2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Почтовая:  70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Промышленная:  1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Профсоюзная:  2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Пшеничная:  7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Радиальная:  1, 2, 4 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Радиальный переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Радостная:  32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Рихтера Святослава:  35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1, 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Софиевская:  2б, 4, 4/6, 6, 46 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Столбовая:  20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Столбовая:  2, 2А 9:00
3 сентября		 20:00
3 сентября		 Заплан.
Суперфосфатная:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Троицкая:  1 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Трудовых Резервов переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Туристическая:  20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46 9:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Заплан.
Узкий переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11 10:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Авария
Успенская:  5, 6, 7, 9, 11, 11/13, 13, 13/15, 15, 17, 17/3, 19А, 25, 27, 28, 29, 31 9:00
3 сентября		 18:00
3 сентября		 Заплан.
Филатова Академика:  37, 39, 41, 62/2 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
Фонтанская дорога:  118, 165, 173, 173/2 10:00
3 сентября		 19:00
3 сентября		 Авария
Химическая:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12 9:00
3 сентября		 17:00
3 сентября		 Заплан.
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