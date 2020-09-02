Кому в Одессе 3 сентября отключат свет

3 сентября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Адмиральский проспект: 35/2, 35/3
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Амбулаторный переулок: 6Б
|10:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Авария
|Аэропорт Центральный: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Базарная: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Воронежская: 16
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Выездная: 2, 2/2, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19А, 19б, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 26А, 28, 32, 34А, 34б, 38, 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52
|9:00
3 сентября
|20:00
3 сентября
|Заплан.
|Гайдара: 24, 30, 32, 34, 38, 42/44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Гастелло: 54, 54А, 54б, 56, 56а, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 81, 81а, 82, 83, 83а, 84, 85, 86, 86А, 86б, 87, 87а, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125А, 127, 129, 131, 133, 133а, 135, 137, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 147а, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 163а, 165, 167, 167а
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Генерала Петрова: 16, 18а, 22а, 22Б, 26, 28, 30, 37/43, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 55, 59А, 61
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Гранатная: 28, 29, 29А, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 39а, 40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51А, 52, 54
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 2
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 1-й переулок: 1, 1а, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 6а, 7, 8, 8б, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 19в, 21, 23, 25а, 25б, 25г, 27
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12а, 12б, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Деревообделочный 4-й переулок: 2, 4, 6Б
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Деревообделочная: 1, 2, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 7а, 8а, 8б, 9, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 25а, 27а, 27б, 27в, 29а, 29б, 30, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41а, 41б, 42, 43а, 43б, 44, 45, 46, 48, 48а, 54, 56, 58, 60, 62а, 62б, 64б, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78а, 78б, 79, 80, 82, 84, 86
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Джутовый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 10А
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 123, 125, 127, 129
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Дубовая: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 29а, 31
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Жолио-Кюри: 22, 24, 60, 62, 64
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 1, 3, 7, 11, 13А, 15, 19, 21, 23, 25
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Испанская (Землячки): 5а
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Ицхака Рабина: 22, 25
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Канатная: 45, 50, 52, 54, 56
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Кипарисный 1-й переулок : 2, 4
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Кипарисный 3-й переулок : 1, 2, 3, 4
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Княжеская: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 34, 36, 38, 40
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Конная: 11, 13, 18, 22
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Конструкторский переулок: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Краснова: 2, 4
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Курская: 153, 161, 161-1, 165, 167, 167б
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Левитана: 30, 32, 36, 38, 40, 42
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|32-я Линия (посёлок Котовского): 1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|33-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 1-я Линия: 7, 8а/1, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17/1
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 27/15, 27/35, 29в
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 3-я Линия: 6/1, 11, 12, 13, 14, 15
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Люстдорфская дорога 2-я Линия: 10, 11, 12А, 13, 14, 14А, 15А, 16
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Ляпунова переулок: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 49, 51, 53, 53/1, 551
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Москвина переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 12
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Осипова улица: 18, 20, 22, 24, 26
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Отечественная: 33
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Парковая: 75д, 75Е, 77, 77а, 79, 81
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Партизанская: 6
|9:00
3 сентября
|20:00
3 сентября
|Заплан.
|Пастера: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Пастера: 34
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Пестеля переулок: 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Пестеля: 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Почтовая: 70А, 72, 72е, 72У, 74, 80, 82, 84, 86
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Промышленная: 1, 1а, 1б, 1в, 2а, 3, 3А, 4, 4б, 4в, 4г, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 12, 13, 13-19, 14, 15, 16, 18, 19а, 19б, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45а, 45б, 47, 49, 51, 53, 57а, 57в, 59, 61а, 61б, 63, 63Б, 65, 67, 69, 71, 73б, 75, 77, 79а, 79б, 81, 83, 85а, 85б, 87, 89, 91, 93, 95а, 95б, 97а, 97б, 99, 101, 103, 105, 107а, 107б, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125а, 125б
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Профсоюзная: 2, 2А, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34/1
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Пшеничная: 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Радиальная: 1, 2, 4
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Радиальный переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Радостная: 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 52, 54
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Рихтера Святослава: 35, 37, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 65/1, 110, 111, 111а, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118Б, 118В, 119, 120, 120А, 120Б, 120В, 121, 122, 122/2, 123, 124
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Софиевская: 2б, 4, 4/6, 6, 46
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Столбовая: 2, 2А
|9:00
3 сентября
|20:00
3 сентября
|Заплан.
|Суперфосфатная: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Троицкая: 1
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Трудовых Резервов переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9а, 10
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Туристическая: 20, 20А, 21, 23, 25, 26, 26А, 26б, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 33А, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44А, 46
|9:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Заплан.
|Узкий переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5б, 6, 7, 8, 9, 9А, 11
|10:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Авария
|Успенская: 5, 6, 7, 9, 11, 11/13, 13, 13/15, 15, 17, 17/3, 19А, 25, 27, 28, 29, 31
|9:00
3 сентября
|18:00
3 сентября
|Заплан.
|Филатова Академика: 37, 39, 41, 62/2
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 118, 165, 173, 173/2
|10:00
3 сентября
|19:00
3 сентября
|Авария
|Химическая: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 12
|9:00
3 сентября
|17:00
3 сентября
|Заплан.