В День города первой на свет появилась маленькая одесситка

Первым ребёнком, появившимся на свет в Одессе в День города, стала девочка.

Как сообщает официальный сайт города, новая жительница Одессы увидела свет в 1 час 05 минут 2 сентября в городском родильном доме №1.

Вес новорожденной составил 3 170 граммов, рост — 49 сантиметров.

Девочка, получившая имя Эмилия, стала первым ребёнком в семье Екатерины — жительницы Малиновского района Одессы.

«Мама и малышка чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, за последнюю неделю лета в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, в числе которых две двойни.