В Одессе на Аллее Звёзд «зажгли» 5 новых звёздочек и почтили память отцов города

2 сентября на Аллее Звёзд по улице Ланжероновской в Одессе состоялось торжественное открытие новых имён известных деятелей культуры, прославивших город.

Как сообщает официальный сайт города, к 226-й годовщине основания Одессы Аллея Звёзд пополнилась пятью новыми именами.

В этом году открыты имена не только одесситов, а и тех, кто не был рождён в нашем городе, но в сердце, судьбе и творчестве которых Одесса оставила свой глубокий след.

Сегодня звезды на Аллее зажглись в честь:

Исаака Осиповича Дунаевского (1900-1955 гг.) — композитора, дирижёра и педагога, автора множества популярных песен, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, 4 балетам и 11 опереттам. Родился 120 лет назад в Лохвице Полтавской губернии. У одесситов особое отношение к его последней оперетте «Белая акация» (1955). Песня Тони из оперетты стала сначала неформальным гимном нашего города, а с 25 августа 2011 года — официальным гимном

Ивана Алексеевича Бунина (1870-1853 гг.) — писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года. Почти всю жизнь Иван Бунин был связан с Одессой. Приезжал сюда ежегодно. Бывал здесь 30 раз. В память о великом писателе одна из улиц Одессы носит имя Ивана Бунина, а на фасаде дома по улице Княжеской, 27 установлена мемориальная доска

Александра Ивановича Куприна (1870-1938 гг.) – писателя, чьё имя прочно вошло в литературную жизнь Одессы. Именно здесь написаны многие его известные произведения: «Гамбринус», «Гранатовый браслет», «Листригоны», «Леночка», «Молох», «Олеся», «Поединок», «Юнкера», «В цирке». В Одессе Куприн написал вторую часть повести «Яма». Впервые Александр Куприн посетил Одессу в 1897 году и с тех пор был влюблён в наш город. В Одессе есть улица Куприна

Павла Павловича Вирского (1905-1975 гг.) — гениального хореографа, балетмейстера, создателя Национального ансамбля танца Украины. Родился в Одессе в дворянской семье. Окончил Ришельевскую гимназию в Одессе. Учился в Одесском музыкально-театральном техникуме (ныне Одесское училище искусств и культуры им. Данькевича). Артист балета, балетмейстер, в 30-х годах — балетмейстер Одесского театра оперы и балета. Организовал ансамбль народного танца УССР, а в 1955 году стал его художественным руководителем (ныне Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского). Опираясь на народные традиции, Вирский создал яркие хореографические композиции: «Гопак», «Запорожцы», «Мы из Украины», «Подоляночка», «Хмель», «Ой, под вишнею» и др.

Также одна звезда открыта в честь 35-летия со дня основания театра «Маски-шоу» (1985 год). «Маски» любят не только в Одессе, их знают и ими восхищаются во всём мире. Театр «Маски-шоу» работает в жанрах: пантомима, клоунада, эксцентрика, драма, кино.

Сегодня же, по традиции, Почётные граждане города Одессы возложили цветы к памятникам: основателям Одессы, Иосифу де Рибасу, Григорию Маразли, Михаилу Воронцову и Дюку де Ришелье.

Фото: «Одесса»